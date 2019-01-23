Ford электрифицирует F-Series

Сегодня представители компании Ford подтвердили информацию по поводу своих планов относительно весьма популярной модели пикапа F-Series. Как оказалось, фирма действительно хочет выпустить не только гибридную, но и полностью электрифицированную версии, чтобы соответствовать требованиям современного рынка.

Впервые информация по этому поводу попала в сеть в конце прошлого года. Правда, до сих пор не понятно, будет для этих версий использоваться платформа собственной разработки или же будет позаимствовано уже готовое решение со стороны. Отметим, что не так давно стало известно о заключении альянса американской фирмы с VW. И, учитывая строгое распределение обязанностей и сфер работы, можно предположить, что новый пикап F-Series станет лишь переделанным под фирменный стиль Tarcon, который построен на платформе MQB.

Эксперты полагают, что компания VW столкнётся с большими трудностями при изготовлении полноценного электрокара, ведь если с гибридом фирма уже работала, то с «зелёными» машинами – нет. И в этом случае должны выручить специалисты Ford.

Напомним, что модель F-Series стала самой популярной в американском рейтинге с результатом продаж в 909 тысяч экземпляров за год. И появление новых более безопасных для окружающей среды версий этой машины будут способствовать дальнейшему успеху пикапа.