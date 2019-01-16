Фейслифтовый Mitsubishi Pajero Sport сфотографировали на тестах

Наши американские коллеги из издания Motor1 опубликовали серию шпионских фотографий фейслифтового 3-рядного кроссовера Mitsubishi Pajero Sport, который вернется на европейский авторынок в этом году.

Снимки новинки были сделаны на дорогах северной Швеции. Информации об автомобиле не так много. Прототип, обкатываемый в заснеженных условиях Скандинавии, облачен в камуфляж, но даже с учетом него можно заметить, что кроссовер получит новые задние фонари, а также видоизмененные кузовные линии. В передней части изменения более заметные и сильно напоминают по стилистике то, что мы уже видели в Eclipse Cross. Это касается головной оптики и решетки радиатора.

Данных о том, каким двигателем будет питаться фейслифтовый Pajero Sport, пока нет. Предполагается, что автомобиль по-прежнему будут продавать с 2,4-литровым бензиновым и дизельным агрегатом, но не исключено, что в реализацию запустят и гибридную модификацию.

На европейском авторынке новинка вполне может сменить название на Shogun Sport, о чем ранее писали местная автомобильная пресса.