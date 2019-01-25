Ещё в одной стране хотят запретить ДВС

Правительство Швеции сообщило о том, что также считают двигатели внутреннего сгорания чрезвычайно вредными для экологии. На основании этого они заявили, что уже к 2030 году в стране не должно остаться ни одного автомобиля на бензине или дизеле.

Учёные Швеции полагают, что если сейчас все развитые страны мира не начнут массово бороться за экологию, то проблема глобального потепления встанет ребром и доставит человечеству немало проблем. Исходя из этого нужно стараться вводить безопасные экологические инновации в разных сферах деятельности, включая автопром.

В самой стране начинают реализовываться проекты по массовому развитию инфраструктуры для электрокаров. Высокопоставленные чиновники Швеции и вовсе заявили, что хотят сделать государство первым в мире, которое не использует ископаемые носители энергии.

Отметим, что планируется отказаться от «вредных» авто и в Норвегии. Там за прошлый год более половины всех проданных авто – это гибриды и электрокары.