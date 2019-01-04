Эксперты назвали пятерку самых странных решений в Lada Vesta

Семейство автомобилей Lada Vesta уже на протяжении долгого времени возглавляет список самых популярных машин на российском рынке, став одной из самых успешных моделей в истории марки «Лада» и компании «АвтоВАЗ». «Весту» покупают как у нас, так и за рубежом.

Тем не менее, в конструкции этой модели есть несколько весьма странных решений.

Так, список ТОП-5 «странностей» Lada Vesta открывает роботизированная трансмиссия, которая по мнению многих журналистов и владельцев является весьма «сырой» и к ней очень трудно приспособиться. Правда стоит отметить, что последние «Весты» выпускаются с уже доработанной АМТ, которую инженеры «Лада» вылечили от большинства «болячек» первых коробок.

Вторым минусом эксперты назвали низкое качество уплотнителей в дверных стеклах, которые легко пропускают грязь и царапают стекла при каждом их открывании.

ТОП-3 замыкает отсутствие уплотнителя под капотом. Первые Vesta страдали от того, что их подкапотное пространство засорялось гораздо быстрее, чем у ее конкурентов.

Четвертое место «косяков» Lada Vesta оказалось за дворниками, которые были очень короткими и функционировали не так, как нужно, то есть попросту не убирали всю грязь и влагу с лобового стекла, что вынуждало сразу же менять их на нормальные.

Последним «странным» решением «Лады Весты» является ее мультимедийная система. По словам владельцев первых «Вест», их мультимедийки в прямом смысле «жили своей жизнью», а также периодически «капризничали» и отказывались работать. Единственным решением в таких случаях был сброс до заводских настроек. Не так давно «вазовцы» исправили «косяки» штатной мультимедии, однако неприятный осадок у владельцев «первых» Vesta, связанный с этой недоработкой, остался.