Дороги в РФ будут строить дольше, но качественнее

Стало известно о том, что все федеральные трассы страны будут отныне строить с применением цементобетона. Такой процесс возведения будет значительно более длительным, однако, и служить покрытие будет дольше.

За последние несколько лет интенсивность движения на дорогах страны резко увеличилась. Из-за этого профильному ведомству пришлось пересмотреть технологию укладки покрытия, дабы экономить бюджет на регулярном восстановлении дорог.

Так, для того, чтобы дороги служили как можно дольше, могли справляться с нагрузкой и на их ремонт не нужно было тратить деньги, отныне будет использоваться цементобетон. По сравнению с обычным асфальтом, такие дороги куда более долговечны. Кроме того, покрытие такого типа способно выдержать серьёзную нагрузку, а значит не придётся устанавливать ограничения для грузового транспорта. Среднестатистический срок эксплуатации такой дороги составляет 35 лет. И особенно актуальным это решение будет для регионов со сложными климатическими условиями.

Пока что неясно, насколько именно увеличится срок выполнения работ. Неизвестно и во сколько раз дороже обойдётся строительство такого типа.