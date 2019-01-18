Для быстрого оформления аварий создадут новое приложение

Бумажные извещения о ДТП в скором времени канут в небытие, так как готовится к выходу новый мобильный сервис.

Разговоры по поводу скорого отсутствия необходимости тратить уйму времени на оформление дорожно-транспортных происшествий ходят давно. А в 2018 году даже было запущено приложение, с помощью которого можно было зафиксировать факт аварии по упрощённому европротоколу. Однако, функционирует оно далеко не так, как планировалось. С его помощью автомобилисты могут только фиксировать повреждения и отправлять фото в компании. Однако, после этого им всё равно приходится заниматься оформлением бумаг и посещать офис.

Новое же приложение позволит полностью отказаться от любой волокиты и делать снимки, полностью удовлетворяющие страховщиков. Можно будет даже заверить документы с помощью электронной подписи. При этом, возможность оформления стандартного извещения на бумаге всё-таки останется, так как далеко не все водители сейчас оснащены необходимыми гаджетами, а также имеют собственную электронную подпись.

Первые испытания приложения проведут в этом году, а в следующем страховщики и Центробанк будут заниматься анализом полученных данных. И только после этого можно будет говорить о запуске приложения в полную силу.