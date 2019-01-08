Дешевую версию Hyundai Creta назовут Kia KX3

Компания Kia в 2019 году представит свой новый компактный кроссовер, разработанный на основе дебютировавшего в начале 2018 года концепта Kia SP. В качестве архитектуры для «паркетника» выступит «тележка» Hyundai Creta. Новинка сохранит название Kia KX3, но не будет иметь с одноименным кроссовером, появившимся в 2014 году, практически ничего общего.

Ожидается, что новая генерация KX3 окажется даже дешевле своего собрата по платформе Hyundai Creta, хотя будет иметь аналогичное техническое и опциональное оснащение.

Приводить в движение новинку будет 1-литровый турбированный агрегат на 118 лошадиных сил или 1,6-литровый 125-сильный “атмосферник”. Пару им составит 6-ступенчатая “механика” или 6-диапазонный “автомат”. Привод – только передний.

Продажи нового поколения Kia KX3 должны стартовать во второй половине 2019 года. Цены на автомобиль пока не объявлены, но должны оказаться ниже, чем у его предшественника, за который в Китае сейчас просят от 116 тысяч 800 до 177 тысяч 800 юаней (от 1 миллиона 179 тысяч до 1 миллиона 795 тысяч рублей соответственно).

Напомним, что в конце прошлого года компания Kia анонсировала выход на российский авторынок неназванного компактного кроссовера, которым вполне может оказаться Kia KX3 2020.