Дешевая версия кроссовера Dongfeng AX7 вышла на рынок

Китайская автомобильная марка Dongfeng сообщила о начале реализации на местном рынке бюджетной версии своего популярного кроссовера AX7.

Речь идет об удешевленной генерации предыдущего поколения этой модели под названием AX7 Classic.

Напомним, что новая генерация кроссовера продается в «Поднебесной» с конца 2018 года и стоит гораздо дороже, чем ее предшественник.

Причина, по которой Dongfeng решился на выпуск менее оснащенной с точки зрения опций версии AX7 весьма проста – компания не хочет терять покупателей, которые не готовы платить за вторую генерацию AX7, в то время как первая уже недоступна.

Приводит в движение бюджетную модификацию кроссовера 1,5-литровый турбированный мотор на 150 лошадиных сил и 1,6-литровый 167-сильный агрегат от Peugeot-Citroen. Пару им составляет механическая коробка передач или 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод – только передний.

Несмотря на урезанные опции в список оснащения бюджетного AX7 Classic по-прежнему входят: климат-контроль, система курсовой устойчивости, круиз-контроль и мультимедийная система с сенсорным 8-дюймовым дисплеем.

Стоимость кроссовера в Китае начинается от 89 тысяч 800 юаней или 890 тысяч рублей.

В России на сегодняшний день продается дореформенная версия Dongfeng AX7, за которую в минимальной комплектации просят 1 миллион 79 тысяч рублей.