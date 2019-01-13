Дебют новой Lada Granta Sport откладывается

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Дебют новой Lada Granta Sport откладывается

Несмотря на уже почти полгода назад состоявшееся обновление семейства автомобилей Lada Granta, выход спортивной модификации этой модели пока находится под вопросом.

Согласно информации, предоставленной вице-президентом «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Яном Птачеком изданию «РГ», на сегодняшний день данный проект находится на ранней стадии.

Отличаться Granta Sport от своей обычной версии должна более агрессивным аэрообвесом, перенастроенной в сторону большей жесткости подвеской, наличием спойлера на крышке багажного отделения, другими колесными дисками и подобиями спортивных сидений, выполненных в форме ковшей. Автомобиль планировалось выпустить как в кузове седан, так и хэтчбек.

Подробностей относительно технических характеристик «Гранты Спорт» пока нет. Дореформенная модель комплектовалась 1,6-литровым бензиновым мотором, выдающим 106 и 114 лошадиных сил. Стоимость автомобиля составляла 534 тысячи 900 рублей.

На сегодняшний день первоочередной задачей для «АвтоВАЗа» является запуск в серию «заряженной» Lada Vesta с приставкой Sport, которую обещали начать продавать в конце 2018 года, однако в итоге дата дебюта автомобиля на рынке была отложена.

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