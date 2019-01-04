Chery представила новый кроссовер Jetour X90

Автопроизводитель Chery продемонстрировала свой новый паркетник модели X90. Отметим, что это уже второй автомобиль в молодёжной серии Jetour.

Впервые прототип был показан в рамках пекинского автосалона весной прошлого года. Теперь же коммерческая модификация поступила в продажу. Кроссовер получил весьма крупные габариты и оснащается двадцатидюймовыми колёсами в базовой модификации.

В стандартной версии автомобиль имеет пятиместный салон, однако, есть возможность за отдельную плату приобрести машину с шести- или семиместным салоном. В интерьере в изобилии представлены разнообразные изобретения электроники. Здесь есть камеры кругового обзора, шикарная виртуальная приборная доска, широкоформатный экран для управления системой мультимедиа, несколько ассистентов для водителя и многое другое.

В основе автомобиля лежит полуторалитровый силовой агрегат, способный развивать мощность до 147 лошадиных сил. Он сочетается с восьмидиапазонной коробкой передач автоматического типа или же с механикой на шесть ступеней. Изюминкой модели является полузависимая задняя подвеска. Стоимость машины в стандартной комплектации составляет 14 тысяч долларов.