Cayenne Turbo Coupe станет самым оригинальным в серии Porsche

На протяжении многих лет почитатели Porsche ждут дебюта нового автомобиля и с любопытством изучают шпионские фотографии, тогда как об официальной премьере даже не намекали производители. Однако, справедливости ради, стоит отметить, что прототипы нового Cayenne попадаются в сети всё чаще, а это значит, новинка уже совсем скоро может стать серийной.

Отметим, что автомобиль должен выйти в версии Cayenne Turbo Coupe. Не исключено, что его презентация состоится уже в этом году. Принципиальными изменениями в экстерьере станут оспортивненная линия крыши, а также форма оптики и расположение регистрационного знака. Подчёркивают спортивную линию шикарные карбоновые тормозные диски с суппортами жёлтого цвета, а также спойлеры на крыше и двери багажника.

Ходят слухи, что под капотом такой модели будет находиться четырёхлитровый мотор. Ему альтернативой станет двигатель с рабочим объёмом в 2.9 литра, который имеет отдачу в 434 лошадиные силы.

Независимые эксперты отмечают, что давно ожидали от производителя новой и интересной модификации, так как публика давно нуждается во «встряске». В этом ярком кроссовере будут сочетаться все отличительные характеристики бренда, а также актуальные тренды авторынка.