Cadillac XT5 получил в РФ новую спецверсию

Американская автомобильная марка Cadillac анонсировала старт продаж на российском авторынке специальной версии своего кроссовера XT5, получившей приставку к названию Black Ice.

Согласно информации, опубликованной представителями пресс-службы General Motors в России, новинка отличается от обычной версии кроссовера наличием черных деталей во внешней отделке, а также колесами специального дизайна.

Кроссовер оснастили радиаторной решеткой и боковыми молдингами из черного хрома, а также черными колесными дисками, выкрашенными в темно-синий цвет.

Стоимость лимитированной версии кроссовера Cadillac XT5 Black Ice составляет 3 миллиона 399 тысяч рублей.