Bugatti Chiron разогнали до 420 километров в час

Люксовый производитель высококлассных автомобилей Bugatti опубликовал в сети видео, на котором показаны скоростные испытания модели Chiron.

Как оказалось, местом для тестирования была выбрана площадка во Флориде, которая ранее использовалась для нужд в рамках космических программ НАСА. Длина разгонной дистанции составила 4 километра и 300 метров. Автомобилю удалось разогнаться до 420 километров в час.

Водитель виртуозно управлял этим суперкаром и смог успешно остановиться в конце полосы. При этом, всё время ситуация была под его полным контролем. Во время движения перегрузка составляла более 1.5 G.



Если верить производителю, модель способна набрать скорость ещё на 30 километров больше, чем было показано в заезде. Однако, для того, чтобы обеспечить безопасность движения, компанией было принято решение сократить разгон до 420 километров в час. Напомним, что под капотом авто прячется восьмилитровым силовой агрегат, имеющий 16 цилиндров. Он способен развивать мощность вплоть до полутора тысяч лошадиных сил. Но и этого кажется производителю мало. В будущем он планирует создать модифицированную версию с приставкой «Спорт», которая будет работать с ещё более мощной силовой установкой.