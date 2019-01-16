BMW представила обновленный седан 7-Series и назвала цены для РФ

Компания BMW официально представила обновленную версию своего премиального седана 7-Series. Продажи новинки стартуют в апреле 2019 года.

В рамках рестайлинга «семерка» приобрела более агрессивный дизайн, получив увеличившуюся практически в два раза решетку радиатора, а также другие адаптивные светодиодные фары головного света. Кроме того, небольшим переменам подверглись капот и колесные арки, а сзади появилась сплошная светодиодная полоса между задними фонарями.

В интерьере нового 7-Series также не обошлось без изменений, в частности появилась новая «приборка», отметившаяся на купе и кабриолет-версии 8-Series. Уже в базе новая “семерка” получила беспроводную зарядку для гаджетов, расположенную перед подстаканниками.

В качестве “топового” двигателя используется все прежний 6,6-литровый бензиновый твин-турбо двигатель V12, выдающий 609 лошадиных сил при 850 Нм вращающего момента.

Кроме того, в линейку моторов нового 7-Series вошел 4,4-литровый турбированный V8 мощностью 530 «лошадок» и 750 Нм, что на 80 л.с. и 100 Нм выше, чем было прежде.

Стоимость автомобиля для России уже известна. В базовом варианте оснащения 730i ценник на новинку составит 5 миллионов 480 тысяч рублей. За максимальный вариант исполнения 750Ld XDrive придется заплатить 8 миллионов 630 тысяч рублей. Таким образом, после обновления базовая комплектация «семерки» подорожала на 550 тысяч рублей.