BMW 7-Series получит дизайн от X7

Обновлённый автомобиль модели BMW 7-Series станет похож на кроссовер X7. Сообщается, что машина будет оснащаться крупной решёткой радиатора, а также будет укомплектована узкими фарами и модифицированным бампером с массивными отсеками для воздухозаборников.

Что касается силовых агрегатов, под капотом будет располагаться мотор на бензине с 6 цилиндрами. Отдача двигателя составит от 340 до 388 лошадиных сил. Кроме того, ожидается, что со временем в продажу поступит гибридная версия с общей отдачей в 394 лошадиные силы.

В старшей модификации новинка будет работать с мотором объёмом в 4.4 литра с мощностью в 530 лошадей. Топовая же модификация будет оснащена двигателем V12, мощность которого доходит до 600 лошадиных сил.

Отметим, что актуальная модификация на рынке России продаётся по цене от 4 миллионов 930 тысяч рублей.