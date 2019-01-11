Bentley Bentayga получит более мощный двигатель

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Bentley Bentayga получит более мощный двигатель

В ближайшие месяцы компания Bentley собирается презентовать новую модификация Bentayga. Модель получит приставку в названии Speed и займет место флагмана в серии. Сообщается, что машина будет переведена на мотор W12.

Текущая версия шикарного автомобиля имеет мощность в 608 лошадиных сил. Однако, производитель явно не захотел делить первенство с итальянским брендом Lamborghini, суперкар которого на аналогичной платформе имеет большую мощность. Очевидно, именно поэтому фирма решила выпустить улучшенную модификацию Bentayga.

Bentley Bentayga получит более мощный двигатель

Пока что официально не раскрыта информация о технических характеристиках флагмана. Источник полагает, что новинка получит мотор, форсированный до 659 лошадиных сил. Он будет сочетаться с коробкой передач на 8 ступеней. Максимальная скорость движения в таком случае составит 306 километров в час, а до первой сотни можно будет разогнаться всего за 4 секунды.

Эксперты же полагают, что междоусобицы между Bentley и Lamborghini – это лишь внутрикорпоративные соревнования. Ведь на самом деле настоящих рекордсменов по части суперкаров выпускают совсем другие бренды.

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