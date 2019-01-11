Bentley Bentayga получит более мощный двигатель

В ближайшие месяцы компания Bentley собирается презентовать новую модификация Bentayga. Модель получит приставку в названии Speed и займет место флагмана в серии. Сообщается, что машина будет переведена на мотор W12.

Текущая версия шикарного автомобиля имеет мощность в 608 лошадиных сил. Однако, производитель явно не захотел делить первенство с итальянским брендом Lamborghini, суперкар которого на аналогичной платформе имеет большую мощность. Очевидно, именно поэтому фирма решила выпустить улучшенную модификацию Bentayga.

Пока что официально не раскрыта информация о технических характеристиках флагмана. Источник полагает, что новинка получит мотор, форсированный до 659 лошадиных сил. Он будет сочетаться с коробкой передач на 8 ступеней. Максимальная скорость движения в таком случае составит 306 километров в час, а до первой сотни можно будет разогнаться всего за 4 секунды.

Эксперты же полагают, что междоусобицы между Bentley и Lamborghini – это лишь внутрикорпоративные соревнования. Ведь на самом деле настоящих рекордсменов по части суперкаров выпускают совсем другие бренды.