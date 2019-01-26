Белорусская автомастерская отреставрировала ГАЗ-2401 «Волга» и сняла это на видео

Белорусская мастерская RoadCarsMasters провела реставрацию ржавого автомобиля ГАЗ-2401 «Волга», попутно засняв весь процесс восстановления машины на видео. Ролик был размещен на канале VAR в Youtube.

На 48-минутном видео продемонстрирован поэтапно практически весь процесс реставрации «Волги».

В описании к ролику сообщается, что бюджета на реставрацию автомобиля до заводского состояния у мастерской не было, поэтому основной задачей данного проекта было приведение ГАЗ-24 в нормальный вид, что у в итоге у парней получилось на все 100.