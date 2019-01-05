Baojun 510 – китайский кроссовер по цене «Нивы»

Китайский кроссовер Baojun 510 остается бестселлером на местном авторынке. За прошлый год объем продаж этой модели превысил в более, чем 30 раз, результат корейского конкурента Hyundai ix25 (продающегося в России под названием Creta).

Успех данной модели является весьма логичным, учитывая доступную цену. При пересчете на российскую валюту стоимость Baojun 510 составляет всего 650 тысяч рублей. К слову, за примерно эти же деньги можно приобрести Lada 4×4 в 5-дверном исполнении Urban, но в пользу китайца играет его весьма недурное оснащение.

Так, автомобиль буквально “напичкан” различными “фишками” и системами, а салон автомобиля обит качественной кожей. Над центральной консолью расположена мультимедийная система с сенсорным дисплеем, а сзади достаточно места даже для крупных пассажиров.

Приводит в движение китайский кроссовер, недавно получивший в “Поднебесной” обновление, 1,5-литровый бензиновый двигатель на 112 лошадиных сил, сочетающийся с 6-ступенчатой МКПП. Привод – передний.

Отметим, что на российском авторынке Baojun 510 официально не продается.