«АвтоВАЗ» объявил о скидках на автомобили Lada 2018 года выпуска

Пресс-служба компании «АвтоВАЗ» сообщила о том, что до конца января во всех дилерских центрах Lada в России действует специальное предложение на покупку автомобилей марки 2018 года выпуска.

В рамках акции приобрести машины прошлого года выпуска можно со скидками от 30 до 185 тысяч рублей в зависимости от выбранной модели и ее комплектации. Предложение действительно совместно с программой кредитования Lada Finance, которой в 2018 году воспользовались более 32% покупателей автомобилей Lada.

Напомним, что по итогам прошлого года дилеры «Лада» установили рекордные показатели по объемам продаж автомобилей бренда за последние семь лет. Суммарно им удалось реализовать в РФ 360 тысяч 204 автомобиля, что на 16% превышает показатель 2017 года. Рыночная доля марки достигла отметки в 20%.