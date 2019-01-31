Автомобили Lada могут начать выпускать в Алжире

Компания «АвтоВАЗ» может запустить производство своих автомобилей в Алжире. Об этом сообщил журналистам руководитель Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак.

Напомним, что сейчас «Рено Россия», в которую входит «АвтоВАЗ», отправляет в Алжир кузова для сборки модели Logan, собранные на мощностях российского предприятия.

Несмотря на планы правительства РФ по локализации производства Lada в Алжире эксперты сомневаются, что данный проект получится воплотить в жизнь. Одной из причин, по которой «АвтоВАЗу» вряд ли дадут «развернуться» в этой североафриканской стране, является Renault, которая наверняка будет не рада перспективе инвестировать в производство конкурирующих моделей «Лада» в данном регионе.