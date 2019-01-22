Автомобили Chevrolet Aveo снимают с производства

Корпорация General Motors сообщила о том, что снимает с производства субкомпактные хэтчи и седаны. Таким образом фирма продолжает постепенно сужать линию легковушек.

В конце прошлого года представители компании сообщили о том, что в скором времени закроют сразу 8 заводов. 5 из них располагаются в Северной Америки. Буквально на днях появилась информация о том, что производственная площадка в Детройте останется работать, но на ней больше не будут собирать Chevrolet Aveo.

Отметим, что второе поколение этой модели впервые вышло на рынок 9 лет назад. Эта машина продаётся и на отечественном рынке. А вот в Соединённых Штатах популярность модели стала падать уже в 2016 году, и даже проведённый рестайлинг машине не помог. В прошлом году в США было реализовано всего чуть более 20 тысяч экземпляров машин.

Когда именно закончатся продажи легковушки – пока не сообщается. Отметим, что на домашнем рынке машину продают по цене от 15 тысяч 420 долларов. В этом случае под капотом установлен мотор объёмом в 1.4 литра с мощностью в 140 лошадиных сил. Останется ли модель на рынке РФ также пока неизвестно.