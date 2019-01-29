Автодилеры готовят изменения для вторичного рынка

Рабочая группа РОАД продолжает заниматься разработкой проекта о регулировании вторичного рынка автомобилей.

Почти весь прошлый год специалисты вплотную взаимодействовали с депутатами и членами правительства, определяя основные концепции, которые будут использоваться при разработке нововведений на вторичном авторынке. В этом же году представители ассоциации планируют наконец-то добиться изменений по некоторым вопросам.

В частности, планируется пересмотреть систему двойного налогообложения. Как правило, у дилеров эти расходы закладываются в итоговую стоимость машины, поэтому у частников предложения выглядят куда более заманчивыми. Кроме того, планируется усилить ответственность за сокрытие реального пробега автомобиля. 3 года назад автодилеры даже хотели добиться признания мошенничеством любые манипуляции с одометром. Но до сих пор услуги по «скручиванию» километража являются весьма популярными.

В ассоциации также хотят сократить количество мошенников на вторичном рынке. В частности, нередко россияне покупают залоговые или кредитные автомобили, не подозревая об этом. Дилеры же предлагают ввести электронные документы с подписью нотариуса. И они должны быть автоматически направлены в личный кабинет продавца авто на сайте государственных услуг.

Отметим, что согласно статистике, в прошлом году на долю вторичных машин, проданных дилерами, приходится всего 10 процентов, тогда как на рынке Старого Света и Америки этот показатель больше в 4 раза.