Audi отзывает автомобили в России

Компания Audi объявила об отзыве в России 12 автомобилей Audi A4 и A5, проданных в 2018 году. Согласно информации, распространенной Росстандартом, в данных машинах обнаружены проблемы с затяжкой резьбовых креплений передней оси.

Уполномоченные представители «Фольксваген Групп Рус» оповестят всех владельцев отозванных автомобилей о необходимости посещения ближайших дилерских центров, где будет проведена проверка затяжки резьбовых креплений, и, в случае необходимости, их замена.

Затраты на сервисную кампанию возьмет на себя автопроизводитель.