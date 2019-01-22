Audi обновила цены на свои автомобили в России

Компания Audi обновила цены практически на весь свой модельный ряд, представленный на российском авторынке. Увеличение цен на автомобили марки произошло вслед за ее прямыми конкурентами: Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW, которые также с начала 2019 года переписали стоимость своих машин в РФ.

Так, согласно информации, опубликованной экспертами портала «Цена Авто», рост цен произошел на 15 моделей из 20, представленных на рынке страны.

Седан Audi A3 в двух базовых комплектациях стал дешевле на 70-75 тысяч рублей, в то время как остальные модификации этой модели подорожали на сумму до 41 тысячи рублей.

Седан Audi A4 подешевел в двух стартовых версиях на 75 тысяч рублей, а его остальные комплектации прибавили от 45 до 66 тысяч рублей.

Лифтбэк A5 Sportback в одной из версий подешевел на 65 тысяч, а в других вырос в цене на 70-85 тысяч рублей. Остальные модели «Ауди» подорожали в зависимости от комплектации на 40-265 тысяч рублей.

При этом стоимость кроссоверов Audi Q3, Audi Q8, универсала RS4 Avant и спорткупе TT и TT RS остались без изменений.