Анонсирован хэтчбек Honda в стиле ретро

Японский автомобильный производитель анонсировал новый электрокар. Новинка пока что заявлена в роли прототипа, однако, компания отметила, что от серийной модификации она будет мало чем отличаться.

Впервые концептуальный хэтч с электромотором Urban EV был представлен полтора года назад. Эксперты сразу же заявили, что у ретро версии авто будут больше шансы добиться высоких результатов продаж. И уже сегодня производитель подтвердил эту информацию, опубликовав первый эскиз прототипа, который максимально приближен к конвейерной версии. Полноценный же дебют состоится уже совсем скоро, в рамках Женевского автосалона.

От версии 2017 года новый концепт отличается переделанной передней частью кузова. Отметим, что на радиаторную решётку у концепта можно было выводить различную информацию. Но, осталась ли эта способность у новой версии – пока неясно. Техническую информацию компания не сообщает. Отмечается только то, что электрокар будет построен на новой платформе, которая предназначена специально для розеточных машин. Продаваться же новинка будет не раньше 2020 года.