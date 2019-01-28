На трассах РФ появятся новые газозаправки и электростанции

В ближайшие годы правительство России планирует улучшить инфраструктуру для безопасного транспорта и собирается возвести не менее сотни газозаправок и станций для зарядки электрокаров.

Несмотря на то, что Российской Федерации ещё очень далеко до своих европейских партнёров в сфере внедрения экологического транспорта, определённые меры, стимулирующие спрос россиян на такие машины, предпринимаются уже сейчас. Помимо того, что владельцам электрокаров доступны некоторые привилегии в ПДД, для них также собираются оборудовать более качественную инфраструктуру. Это же касается и владельцев авто с газобаллонным оборудованием.

Отметим, что в последние годы власти пытаются популяризовать транспорт, работающий за счёт природного газа. И, в профильном ведомстве полагают, что если спрос на такие авто будет расти, то нынешнего количества АЗС для них окажется недостаточным.

В настоящее время в России зарегистрировано более 212 тысяч экземпляров машин на газу. Для них в стране действует 493 АЗС. В ближайшие 5 лет их число увеличится почти на сотню. А уже до 2030 года в РФ должно функционировать уже 740 газозаправок.

Что касается электрокаров, то их сейчас в стране не более 2.5 тысяч. В ближайшие годы для таких машин появится несколько десятков зарядных станций.