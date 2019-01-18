Chevrolet Monza получил очень скромное оснащение

Компания Chevrolet решила рассказать общественности о своём новом седане. Пока что модель Monza анонсирована только для одного рынка, однако, позже ожидаются и глобальные продажи.

Новинка была впервые показана в Поднебесной ещё осенью. Разработчики позиционируют данный седан, как бюджетный вариант с минимальным лаконичным оснащением.

Официально пока что были показаны только две «спортивные» модификации с приставками RS и Red Line. Основными отличиями являются лишь некоторые декоративные элементы. Инсайдеры же смогли найти в базе данных профильного китайского ведомства фотографии базовой модификации машины. Как оказалось, у неё будут другие бампера и решётка радиатора.

В базовую комплектацию входит кондиционер, а также одноступенчатый подогрев кресел. Под капотом новинки может располагаться бензиновый мотор на 1.0 литра с отдачей в 125 лошадей, а также двигатель на 1.3 лира мощностью в 163 лошадиные силы. В первом случае мотор сочетается с трансмиссией механического типа, а во втором – с автоматом. В продаже новинка появится уже весной, но цены пока держатся в тайне.