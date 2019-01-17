Опубликованы официальные фотографии нового внедорожника Volkswagen

Компания Volkswagen не на шутку взялась за проект по достижению мирового первенства в сфере изготовления экологичного транспорта. Под маркой планируется выпустить более пяти десятков новых моделей, выхлоп которых равен нулю. Одним из первых в продажу поступит брутальный внедорожник, официальные изображения которого опубликованы в сети.

Внутрикорпоративное название нового электрокара – T-Rug. В настоящий момент его разработка находится на первых стадиях, однако, если всё пойдёт по плану, то новинка выйдет на мировой рынок уже через два года.

В основу новинки ляжет тележка МЕВ, которая характеризуется большим дорожным просветом и удобным кузовом. На изображениях, представленных производителем, можно заметить сенсорные панели на дверных картах. Вероятнее всего они будут использованы для управления основным функционалом. Стандартные приборы заменены на виртуальную панель.

Разработчики обещают, что отделка внедорожника будет изготовлена из прочных и не боящихся механических повреждений материалов. И после увлекательного путешествия по бездорожью салон авто можно будет даже вымыть с помощью шланга, не повредив электронику. Кроме того, сообщается, что на конвейер должны встать два варианта внедорожника: трёхдверное авто с длиной в 450 сантиметров, а также пятидверка с длиной на 35 сантиметров больше.