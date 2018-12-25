Volkswagen выпустит электрический внедорожник T-Rug

Согласно информации, опубликованной изданием AutoBild, компания Volkswagen готовит электрическую модельную линейку под названием I.D. На днях стало известно, что в нее войдет и внедорожник, который будет комплектоваться полностью электрической силовой установкой. Его название уже известно – T-Rug. Конкурентом новинки выступит Jeep Wrangler и Land Rover Defender.

Никаких технических подробностей относительно нового VW T-Rug пока нет, однако предполагается, что кроссовер получит 2-моторную компоновку (по одному электродвигателю на каждую ось). Примерная отдача этой установки составит порядка 400 лошадиных сил, а запас хода будет равен 400 километрам.Электрический кроссовер получит брутальный внешний облик и большой клиренс.

В продажу электрический вездеход от Volkswagen поступит не раньше 2022 года.