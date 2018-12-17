Volkswagen повышает цену на свои машины в России

В этом месяце представители компании Volkswagen сообщили о росте цен сразу на 4 автомобиля, представленных на российском рынке.

Самое маленькое подорожание затронет автомобили Polo и Passat. В зависимости от комплектации стоимость вырастет от 10 до 40 тысяч рублей. А вот весьма популярный кроссовер модели Teramont наберёт в цене от 50 вплоть до 160 тысяч рублей. Топовая модификация паркетника обойдётся россиянам в 3 миллиона 999 тысяч рублей.

Помимо этого, подорожает ещё один представитель класса SUV, Tiguan. В этом случае ожидается подорожание от 30 до 50 тысяч рублей. Модель с подключенными опциями для поездок по бездорожью будет отныне стоить от 1 миллиона 769 тысяч рублей. В топовой версии за паркетник нужно будет отдать 2 миллиона 519 тысяч рублей.

Отметим, что компания VW в рамках рынка России показывает неплохие показатели продаж, которые за год выросли на 20 процентов. Так, с начала года в нашей стране было реализовано почти 95 тысяч экземпляров легковушек бренда. И аналитики прогнозируют, что общая динамика роста сохранится.