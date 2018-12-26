Volkswagen поставил в России рекорд

В этом году автомобильный бренд Volkswagen на территории нашего государства смог изготовить более двухсот тысяч автомобилей. Отметим, что по сравнению с результатами прошлого года, в этом году компания выпустила на 19.4 процента больше. И этот показатель стал рекордным для зарубежной компании в истории их локального производства.

Сообщается, что больше всего новых транспортных средств бренда сошло с калужского конвейера. На него приходится более 143 тысяч экземпляров. И в этом случае чистый прирост составил 21 процент.

Более того, данная производственная площадка отличилась по ещё одному параметру. Она стала самой эффективной среди всех остальных заводов компании, разбросанных по миру. Таким образом фирме удалось нарастить экспортную массу в России. Так, с начала года из РФ в соседние государства было отправлено более 20 тысяч новых автомобилей Volkswagen и более 44 тысяч двигателей.

Напомним, что на данный момент автопроизводитель выпускает в нашей стране 5 моделей.