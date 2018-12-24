Водители получат скидку на штрафы и в новом году

Недавно появилась информация о том, что на профильном заседании был одобрен законопроект, предполагающий продление возможности оплаты штрафов со скидкой в случае, если оповещение поступило к автомобилисту уже спустя двадцать дней.

Отметим, что впервые о таком законопроекте заговорили после того, как один из россиян обратился в суд с жалобой, что не смог воспользоваться привилегией и оплатить штраф с пятидесятипроцентной скидкой, так как извещение пришло значительно позже. Суд он выиграл, и это стало основанием для разработки нового законопроекта.

Пока что непонятно, как именно нововведение отразится на работе банков, так как там система в автоматическом режиме предоставляет возможность оплатить штраф со скидкой в течение 20 дней.

Напомним, что несколько дней назад представитель Татарстана заявил о необходимости отменить скидку на уплату штрафов, так как из-за этого регионы теряют огромные деньги. А ведь их можно было бы вложить в строительство и ремонт дорожного покрытия и развитие инфраструктуры.