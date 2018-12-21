В Токио представят вседорожный Honda Civic

На Токийском автосалоне 2019, который откроет свои двери в январе следующего года, состоится официальная презентация нового прототипа компании Honda. Новинка получит название Civic Versatilist и будет представлять собой вседорожник с увеличенным клиренсом и защитой нижней части кузова специальным пластиковым обвесом.

Судя по первому скетч-изображению новинки, вседорожный «Сивик» также получит диски специального дизайна, необычные плавники на передних дверях, а также другими небольшие доработки в плане дизайна.

Ожидается, что серийная версия данной новинки от «Хонды» будет конкурировать с Ford Focus Active.

Подтвержденной информации о том, какой моторной линейкой планируется комплектовать Civic Versatilist, пока нет. По слухам, для европейского рынка автомобиль будет доступен с 1-литровым турбированным бензиновым двигателем на 127 лошадиных сил, а также с 1,5-литровой турбированной «четверкой» на 180 «сил». В качестве трансмиссий предложат 6-ступенчатую МКПП или бесступенчатый «вариатор».