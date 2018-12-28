В США продают отечественный внедорожник ЛуАЗ-969M

На американском рынке появилась весьма неординарная позиция. Сообщается, что один из местных жителей выставил на продажу ЛуАЗ-969M, которому уже более 27 лет.

Несмотря на свой возраст, российский внедорожник находится в полностью исправном состоянии. За это транспортное средство американец просит менее 9 тысяч долларов, что в пересчёте составляет 625 тысяч рублей.

Территориально внедорожник советского автопрома находится в Северной Каролине. Похоже, автомобилем за всю его историю существования пользовались крайне мало, так как пробег не превышает показателя в 23 тысячи километров. Под капотом этой компактной машины находится мотор с объёмом в 1.2 литра, который в своей структуре имеет 4 цилиндра. Отдача силового агрегата составляет всего 50 лошадиных сил. Двигатель сочетается с механической трансмиссией на 4 ступени.

Отметим, что для Америки эта модель является чрезвычайно редкой и всего на учёте в США зарегистрировано только 4 экземпляра «Волыни».