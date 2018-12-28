В Россию могут привезти самый большой кроссовер Subaru

В Россию могут привезти самый большой кроссовер Subaru

Согласно информации, полученной от руководителя департамента маркетинга и планирования ООО «Субару Мотор», японский автоконцерн Subaru планирует начать продажи на российском авторынке новой модели. Речь идет о самом крупном в истории марки кроссовере, который носит название Ascent. Его презентация состоялась в прошлом году на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Subaru Ascent представляет собой прямого конкурента моделей Volkswagen Teramont и Toyota Highlander, что может сделать его весьма привлекательным предложением на рынке, если стоимость автомобилей будет примерно сопоставима.

В Россию могут привезти самый большой кроссовер Subaru

Данная модель спроектирована на новой глобальной архитектуре SGP, на которой построены новые генерации Impreza и XV.

Приводит в движение большой кроссовер Ascent оппозитный 2,4-литровый двигатель с турбиной twin-scroll, выдающий 260 лошадиных сил мощности. Пару ему составляет фирменная система полного привода и вариатор, имитирующий переключения по типу 8-диапазонного «автомата».

Приблизительных сроков начала продаж в России нового Subaru Ascent пока не названо, поскольку переговоры российского офиса с головным в Японии еще не завершены.

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