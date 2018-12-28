В Россию могут привезти самый большой кроссовер Subaru

Согласно информации, полученной от руководителя департамента маркетинга и планирования ООО «Субару Мотор», японский автоконцерн Subaru планирует начать продажи на российском авторынке новой модели. Речь идет о самом крупном в истории марки кроссовере, который носит название Ascent. Его презентация состоялась в прошлом году на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Subaru Ascent представляет собой прямого конкурента моделей Volkswagen Teramont и Toyota Highlander, что может сделать его весьма привлекательным предложением на рынке, если стоимость автомобилей будет примерно сопоставима.

Данная модель спроектирована на новой глобальной архитектуре SGP, на которой построены новые генерации Impreza и XV.

Приводит в движение большой кроссовер Ascent оппозитный 2,4-литровый двигатель с турбиной twin-scroll, выдающий 260 лошадиных сил мощности. Пару ему составляет фирменная система полного привода и вариатор, имитирующий переключения по типу 8-диапазонного «автомата».

Приблизительных сроков начала продаж в России нового Subaru Ascent пока не названо, поскольку переговоры российского офиса с головным в Японии еще не завершены.