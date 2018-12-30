В России создали детский автомобиль за 900 тысяч рублей

Российская компания LC-Cars, занимающаяся выпуском эксклюзивных автомобилей для детей, представила новую модель, которая станет самой большой в линейке фирмы.

Машина получила название Shelby Cobra Grande. Детская версия этой модели практически не отличается от оригинального Shelby Cobra и имеет весьма точную детализацию.

Как сообщает сайт Car-PR, за руль детского автомобиля может сесть ребенок в возрасте от восьми до восемнадцати лет. Максимальный вес водителя и пассажира не должен превышать отметку в 200 кг.

Максимальная скорость такой машины составляет 45 километров в час. Приводит в движение автомобиль электромотор на 1,5 кВт с запасом хода в 35 километров.

Стоимость детского Shelby Cobra Grande составляет 900 тысяч рублей.

Более простая и компактная модификация этой модели оценена в 349 тысяч рублей.