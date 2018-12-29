В России прекращены продажи кроссовера Infiniti QX70

На российском автомобильном рынке официально прекращены продажи кроссовера Infiniti QX70. Данная модель была практически полностью распродана местными дилерами марки.

И, хотя, на некоторых региональных сайтах дилеров «Инфинити» в России QX70 еще присутствует, складские запасы данной модели подходят к концу.

Данный кроссовер собирали на заводе Nissan в поселке Каменка, находящемся под Санкт-Петербургом. Для России QX70 выпускался с 3,7-литровым бензиновым двигателем на 333 лошадиные силы и 5-литровым «дизелем» на 400 и 420 «лошадок».

Прямого преемника у QX70 в России не будет.