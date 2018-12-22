В России показали новый Mercedes GLE

В Москве состоялась официальная презентация нового внедорожника Mercedes-Benz GLE для российского авторынка. Автомобиль был представлен в рамках закрытого показа в концепт-сторе Mercedes me, находящимся в развлекательном комплексе «Vegas Крокус Сити».

Старт приема заказов на новинку уже дан. За базовую комплектацию немецкого вседорожника просят 4 миллиона 650 тысяч рублей. «Топовая» модификация новинки оценена в сумму в 6 миллионов 230 тысяч рублей.

Новый GLE отличается от предшественника наличием многочисленных новшеств в плане технического оснащения. Автомобиль получил улучшенную систему полного привода 4Matic, а также активную подвеску E-Active Body Control.

Пока для заказа доступны две версии нового GLE: дизельная GLE 300 d 4Matic и бензиновая GLE 450 4Matic. Первые экземпляры кроссоверов доберутся до своих покупателей в первом квартале 2019 года.