В России начались продажи особой версии Cadillac Escalade

Флагманский внедорожник компании Cadillac вышел в продажу в России в специальной версии, посвященной 20-летнему юбилею этой модели.

Автомобиль получил к своему названию приставку 20th Anniversary Edition и отличается от обычного «Эскалейда» особым цветом кузова «черный металлик», наличием хромированных колес и тормозных дисков, выкрашенных в красный цвет. Интерьер внедорожника отделан коричневой кожей.

Приводит в движение автомобиль 6,2-литровый «атмосферник» V8, выдающий 426 лошадиных сил мощности (+17 лошадиных сил). Пару двигателю составляет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия, сменившая 6-ступенчатый «автомат», сообщает издание 110km.ru.

С места до первой «сотни» юбилейная версия Cadillac Escalade разгоняется за 6,7-секунды.

Ценник новинки составляет 6 миллионов 350 тысяч рублей.

Напомним, что компания Cadillac уже активно тестирует новую генерацию Escalade. Презентация автомобиля состоится в конце 2019 года.