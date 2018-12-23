В России на 50 тысяч рублей подорожал Ford EcoSport

Компания Ford повысила цены на свой кроссовер EcoSport в России. Стоимость автомобиля выросла на 48-50 тысяч рублей.

Отныне ценник базовой комплектации «ЭкоСпорт» под названием Trend составляет 1 миллион 42 тысячи рублей. За «топовый» вариант автомобиля просят 1 миллиона 348 тысяч рублей.

Что касается обновленного EcoSport, то его стартовая цена составляет 1 миллион 49 тысяч рублей. За максимальную комплектацию просят 1 миллион 497 тысяч рублей.

До этого, в ноябре этого года, компания Ford повышала цены на кроссовер EcoSport на 4-12 тысяч рублей.