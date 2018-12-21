В РФ стартовал прием заказов на седан Aurus Senat

Дилеры отечественного премиального бренда Aurus приступили к приему заказов на седан Senat, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. При этом размер предоплаты, которую придется отдать покупателям, составляет сумму в более полутора миллиона рублей.

Ожидается, что официальные цены на 4-дверку Senat огласят уже в январе 2019 года. Ранее ходили слухи, что стоимость автомобиля составит порядка 10 миллионов рублей. До своих покупателей «живые» машины доберутся к лету.

В свою очередь, представители компании «Авилон», являющейся одним из дилеров Aurus, сообщают о том, что пока не принимают обеспечительные платежи, а до этого брали авансы с целью уточнения потенциала продаж будущих периодов.