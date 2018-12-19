В РФ отзывают почти 3 тысячи автомобилей Peugeot и Citroen

Компании Peugeot и Citroen сообщили о старте отзывной акции в отношении 2 тысяч 895 автомобилей в России. Сервисная кампания подтверждена информацией на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв затронет 1 тысячу 850 автомобилей Citroen C4 AirCross и Peugeot 4008, реализованных в РФ в период с декабря 2012 по сентябрь 2016 года. В этих машинах были найдены проблемы с коррозией оси привода стояночного тормоза на задних тормозных суппортах, что может негативным образом сказаться на эффективности затягивания стояночного тормоза.

Дополнительно к этому отзыву под сервисную акцию попадают 693 седана Citroen C4, проданные в России с октября 2016 по июль 2017 года. В данных автомобилях выявлено несоответствие минимального радиуса молдингов фиксированных стекол задних дверей, накладки перчаточного ящика и камеры заднего вида требованиям сертификации, пишет издание 110km.ru.

Также Citroen отзовет еще 216 единиц C3 Aircross, реализованных с марта по ноябрь 2018 года из-за несоответствующей техническим требованиям системы предупреждения о непристёгнутом ремне безопасности.