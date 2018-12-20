В ЕС хотят опять ужесточить нормы выбросов углекислого газа

В Брюсселе приняли решение в очередной раз пересмотреть ограничения для автомобилей относительно выбросов углекислого газа. Новые нормы стали ещё более жёсткими.

Сообщается, что автопроизводители должны будут соответствовать новым параметрам уже к 2039 году. Независимые же эксперты отмечают, что в Европарламенте нетрезво оценивают ситуацию и чрезмерно повышают требования. В результате многие производители просто не смогут им соответствовать. Таким образом чиновники буквально вынуждают компании переводить транспорт на электромоторы.

Как оказалось, фирмам придётся снизить выбросы СО 2 в атмосферу ещё на 35 процентов. Предусмотрено несколько этапов реализации этого проекта. Так, через 5 лет показатель уже должен быть снижен на 15 процентов.

В Германии заявили, что подобные нормы приведут к кризису в сфере автопроизводства и повлияют на рост безработицы в отрасли. Кроме того, это ударит по конкурентоспособности, так как больше нигде в мире такие требования к авто не предъявляются.

Напомним, что уже через 2 года норма выброса углекислого газа для легкового автомобиля должна составить 95 граммов на один километр. А актуальный среднестатистический показатель европейской машины составляет 119 грамм на километр.