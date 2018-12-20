В 2019 году в РФ привезут кроссоверы Chery Tiggo 4 и Tiggo 7

Компания Chery официально сообщила о том, что планирует в 2019 году начать продажи на российском авторынке двух новых кроссоверов. Речь идет о моделях под названиями Tiggo 4 и Tiggo 7.

Согласно информации, полученной от пресс-службы китайского автопроизводителя, «четверка» доберется до дилеров нашей страны к лету, а флагман Tiggo 7 выйдет на рынок уже в первом квартале 2019-го.

Обе модели построены на архитектуре T1X, созданной специалистами компаний Chery, Jaguar Land Rover и Qoros.

Дизайн субкомпактного Tiggo 4 разработан известным дизайнером Джеймсом Хоупом на основе концепт-кара Chery B, в то время как Tiggo 7 создан на базе прототипа TX Concept, представленного на Женевском автосалоне в этом году.