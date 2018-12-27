Уникальный МАЗ-501 продают за 5 миллионов рублей

На сайте “Авто.ру”, специализирующимся на продажах подержанных машин, выставлен необычный МАЗ. Речь идет об армейском автомобиле с индексом 501.

В основе машины лежит шасси Chevrolet Suburban 1994 года выпуска. Под этим же названием автомобиль проходит по всем документам, говорится в объявлении.

От американского пикапа на машину были установлены задняя подвеска, задний мост, тормозная система, но не рама, которая была спроектирована заново.

Под капотом грузовика установлен 7,5-литровый мотор V8, мощность которого составляет 290 лошадиных сил. В качестве трансмиссии используется АКПП.

Созданием машины занимался известный белорусский механик Юрий Шиф, который дал своему детищу название Muzzy.

На кузов грузовика нанесена искусственная ржавчина, а сиденья автомобиля обиты мексиканскими пончо.

По словам владельца машины, ее пробег составляет всего 28 тысяч 600 километров и она находится отличном состоянии. Кроме того, такой автомобиль существует только в одном экземпляре, что делает его уникальным.

Правда цена машины отнюдь не бюджетная – 5 миллионов 200 тысяч рублей, но владелец также рассматривает варианты по обмену своего автомобиля на равнозначный по стоимости.