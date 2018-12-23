УАЗ “Пикап” вновь стал самым продаваемым пикапом в РФ

Автомобиль УАЗ “Пикап” вернул себе звание самого продаваемого пикапа на российском автомобильном рынке.

По итогам ноября 2018 года дилерам ульяновского автозавода удалось реализовать 452 единицы этой модели, что на 27,6% ниже, чем было годом ранее. Тем не менее, этого результата отечественному пикапу оказалось достаточно для того, чтобы опередить лидера октября – Toyota Hilux (364 реализованных машины). ТОП-3 замкнул еще один японец – Mitsubishi L200 (327 покупателей).

Суммарно же, за ноябрь 2018 года объем продаж автомобилей в сегменте «пикапы» в России составил 1 тысячу 300 единиц, что на 8,1% ниже, чем было годом ранее.