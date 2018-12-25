УАЗ «Патриот» с АКП выйдет не раньше осени 2019 года

В начале декабря редакция Daily-Motor.Ru сообщала о том, что «УАЗ» отказался от идеи старта продаж внедорожника «Патриот», оснащенного АКПП в этом году.

Предполагалось, что ульяновцы начнут реализацию автомобиля, получившего французскую трансмиссию Punch Powertrain весной 2019-го, но в реальности, судя по всему, ждать такую версию Patriot придется дольше.

Как сообщает издание «РГ» со ссылкой на собственные источники внутри «УАЗ», премьера «Патриота» с «автоматом» состоится не раньше осени следующего года. Автомобиль будет укомплектован 6-диапазонной АКПП с индексом 6L50, способной «переваривать» крутящий момент до 450 Нм. Сочетаться с ней будет 2,7-литровый бензиновый мотор на 150 лошадиных сил.

Цены на 2-педальную модификацию этого популярного отечественного внедорожника по-прежнему держатся в секрете. Тем не менее, ожидается, что стоимость такой версии «Патриота» будет на 60-100 тысяч рублей дороже, чем нынешней.