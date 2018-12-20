У автомобилистов могут проверять знания 1 раз в 10 лет

В профильном ведомстве сообщили, что поддерживают инициативу о сдаче очередного экзамена при каждой замене водительских прав. Любопытно, что ещё в начале года этот же вопрос поднимался, однако, тогда на него в ГИБДД отреагировали крайне отрицательно.

Сообщается, что сдавать экзамен и подтверждать свои водительские навыки нужно будет только в том случае, если истёк срок годности прав. А значит, один раз в 10 лет. Те же случаи, когда права выдают по утере или из-за смены фамилии, не предполагают повторной аттестации.

Эксперты сообщают, что подобная инициатива вряд ли действительно вступит в силу. Дело в том, что в ведомстве просто не захотят тратить лишнее время на приём экзаменов у уже опытных водителей. В любом случае, обсуждения по этому поводу продолжаются.