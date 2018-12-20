ТОП самых угоняемых автомобилей в России за 2018 год

Ведущие российские страховые агентства составили список самых угоняемых автомобилей в России за 2018 год. Согласно их статистике, самыми привлекательными для автоугонщиков страны по-прежнему остаются машины марок Toyota, Hyundai и Kia.

Большинство страховых компаний назвали самыми угоняемыми автомобилями России в 2018 году модели Toyota Camry и Hyundai Solaris. Также преступники часто обращают свое внимание на Kia Rio, Toyota Land Cruiser и Ford Focus. Среди отечественных автомобилей частой добычей автоугонщиков за 2018 год становились ВАЗ-2121, УАЗ «Патриот» и «ГАЗ».

Аналогичной является ситуация в столичных регионах. В Москве самой угоняемой маркой также является Toyota, у которой чаще всего крадут модели RAV4 и Land Cruiser.

В Петербурге лидирует по количеству угонов корейский кроссовер Hyundai Santa Fe.

В остальных регионах лидерами по угонам являются Toyota RAV4, Kia Rio и Hyundai Solaris.