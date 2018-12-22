ТОП-3 самых дорогих автомобилей в мире

Встретив на общественных дорогах эти автомобили можно считать себя везунчиком. Их создают максимально ограниченными тиражами, а сами они настоящие произведения искусства с выдающимися техническими характеристиками. Они самые дорогие автомобили в мире.

Открывает тройку самых дорогих машин на земном шаре (неколлекционные и раритетные) гиперкар Bugatti Chiron. Этот автомобильный шедевр, оснащенный 8-литровым 1500-сильным мотором, способен разгоняться с места до первой «сотни» всего за 2,5-секунды. Его максимальная скорость составляет 460 километров в час, а стоимость внушительные 3-3,5 миллионов долларов.

Вторая строчка досталась гиперкару Aston Martin Valkyrie. Этот автомобиль, созданный при участии инженеров команды Формулы-1 Red Bull Racing, вкупе с футуристичным дизайном имеет весьма технологичное оснащение. Приводит в движение машину атмосферный 6,5-литровый двигатель V12, сочетающийся с электромотором фирмы Rimac. Суммарная мощность равна 1130 лошадиным силам. Заявленная стоимость еще не вышедшего в продажу серийного гиперкара Valkyrie составляет 3 миллиона 600 тысяч долларов.

Наконец, самым дорогим автомобилем в нашем ТОП-е, является Lamborghini Veneno Roadster, стоимостью в 4 миллиона 500 тысяч долларов.

По мнению большинства автоэкспертов, этот гоночный автомобиль является обладателем лучшей аэродинамики, стабильности и управляемости в мире. Кузов машины выполнен из углеволокна. Приводит в движение ее 6,5-литровый «атмосферник» на 750 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля составляет по нынешним меркам не слишком высокие 355 километров в час, однако всего по дорогам планеты ездит только девять таких суперкаров, чем и обусловлена его цена.